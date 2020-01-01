مجموعة شانيل الفرنسية للازياء توقف انتاجها من أجل اكمامات

جهينة نيوز

أعلنت مجموعة "شانيل" للأزياء، أنها سوف تساعد في تزويد فرنسا بالكمامات لمواجهة النقص الذي تعاني منه البلاد.

وقالت شركة الأزياء الراقية إنها تعكف على صناعة النماذج الأولية وستبدأ في إنتاج الكمامات بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية، حسب شبكة "سكاي نيوز".

وجاء في بيان أصدرته الشركة "نحشد قوة العمل والشركاء لإنتاج كمامات وقمصان واقية"، وأشارت الشركة إلى أنها لن تسرح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 موظف.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أن الحكومة طلبت توريد أكثر من مليار كمامة خلال الأسابيع والشهور المقبلة، حيث أن البلاد تستخدم ما يصل إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 3024.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.

ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 58 ألفا و411 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3215 شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنك