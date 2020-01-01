اسعار النفط و سورية و كورونا ضمن اتصالات روسية امريكية رفيعة بمبادرة امريكية

جهينة نيوز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، تعزيز التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

وأعلن الكرملين، أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الأمريكي، "عن قلق عميق لنطاق انتشار فيروس كورونا في العالم"، مضيفا أنهما "تبادلا الاطلاع على الإجراءات المتخذة في البلدين لمكافحة هذا الخطر".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين "بحثا إمكانية تعاون أوثق بين البلدين في هذا الاتجاه".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة غير مسبوقة ناجمة عن تفشي عدوى كورونا والذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

و في سياق مصتل بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين، أنه "استكمالا للمكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل ساعات، واصل وزيرا الخارجية في البلدين تبادل الآراء حول الوضع في العالم، الذي تسبب به وباء فيروس كورونا".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على تمسك الجانبين بضرورة المساهمة في تنفيذ مقررات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت يوم 26 مارس".

وأكدت الخارجية الروسية أن الجانبين تطرقا أيضا إلى مسائل ملحة أخرى على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي والتسوية السورية وبعض القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

وأشارت الخارجية إلى أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي.