وفاة سادس طبيب في فرنسا جراء كورونا و نقص بغرف العناية المشددة

جهينة نيوز

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بوفاة سادس طبيب في فرنسا جراء فيروس كورونا، فيما تشير التقارير إلى إصابة ما لا يقل عن 40 كادرا طبيا بالفيروس.

وأكدت مديرة المركز الطبي المحلي في مدينة ميتز شرقي فرنسا اليوم الاثنين، وفاة طبيب في المستشفى، مضيفة أن عددا آخر من الكوادر الطبية يوجدون حاليا في قسم العناية المركزة، دون أن تذكر العدد الدقيق.

وأشارت إلى النقص في عدد الأسرة بغرف العناية المركزة.

وتشير التقارير إلى أن حالة الوفاة هذه هي السادسة من بين الأطباء الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا ويتعرضون للإصابة.

وكان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا قد وصل إلى 2606 حالات أمس الأحد وبلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 40 ألف شخص.