بوتين يدعو للاستفادة من تجارب الدول الأخرى بإجراءات مكافحة كورونا

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مراعاة جميع السيناريوهات واستخدام تجربة البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا “جائحة كوفيد19”.

وقال بوتين خلال لقائه ممثلي الأقاليم الفيدرالية الروسية كما نقلت وكالة سبوتنيك اليوم “يتم حاليا عمل كل شيء حتى لا يؤثر هذا التهديد في عدد كبير من الناس والتحضير في جميع المناطق” مشيراً إلى أن التدابير المتخذة في البلاد لمواجهة الفيروس منعت حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالعدوى الأسبوع الماضي.

وشدد بوتين على ضرورة أن تكون الإجراءات الروسية “مهنية وعقلانية” معتبراً ان هذا النهج اتاح للبلاد اكتساب الوقت اللازم ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا بصورة سريعة خلال الأسابيع الماضية.

وأوعز الرئيس الروسي بزيادة مراكز تشخيص الفيروس في الأقاليم الروسية مشدداً على ضرورة إبلاغ الناس بتطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها السلطات لمكافحة الوباء مشدداً على وجوب استغلال المخزون المتوفر من الوقت بشكل كامل ومثمر.

وأشار بوتين إلى أن المهمة الأولى في إطار حملة مكافحة الفيروس تتمثل بتحديد مصادر انتشار الوباء في روسيا ومنع خروجه من هذا النطاق لافتاً إلى وجود مبررات لإجراء فرض نظام العزل الذاتي الكامل في موسكو ومقاطعة العاصمة وداعياً إلى الالتزام الصارم بقواعد هذا النظام ومحاسبة المخالفين.

وأعلن في وقت سابق اليوم المقر العملياتي لرصد الاصابات بجائحة كورونا في روسيا تسجيل 300 إصابة جديدة بينهم 212 إصابة في موسكو خلال ال24ساعة الماضية ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 1836 حالة.