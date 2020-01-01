اليمن .. طيران العدوان يلقى كمامات مشبوهة على الحديدة والمحويت ووزارة الصحة تحذر

جهينة نيوز:

أقدم طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الاثنين، على إنزال ” كمامات وجه “واشياء أخرى على مديرية الحالي بمحافظة الحديدة ومديرية خميس بني سعد في محافظة المحويت.

أقدم طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الاثنين، على إنزال ” كمامات وجه “واشياء أخرى على مديرية الحالي بمحافظة الحديدة ومديرية خميس بني سعد في محافظة المحويت.

وزارة الصحة في بيان لها أبدت استغرابها من هذه الخطوة الغريبة والغير واقعية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

واستنكرت وزارة الصحة قيام تحالف العدوان بهذه الخطوة في ظل بقاء اليمن خالية من هذا الوباء بعد أكثر من 100 يوم من انتشاره على مستوى العالم.. محملة العدوان المسئولية الكاملة عن نشر هذا الوباء بهذه الطريقة أو بطرق أخرى كتكثيف حركة السفر إلى اليمن في ظل تقليصها وتعليقها في جميع مطارات ومنافذ العالم.

ودعت وازرة الصحة الأمم المتحدة عامة ومنظمة الصحة العالمية خاصة بالاضطلاع بمسئوليتها الإنسانية والقانونية تجاه هذه الممارسات والإجراءات الذي يقوم بها تحالف العدوان ويهدد بها الأمن والسلم في اليمن ويسعى لإدخال فيروس كورونا اليه في ظل الوضع الصحي الضعيف الذي يعيشه اليمن منذ 5 اعوام جراء العدوان والحصار .

كما دعت الوزارة في بيانها جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم ملامسة أي مواد يتم إسقاطه من الطيران وإبلاغ الجهات الصحية والامنية المختصة بتلك المواد والتحفظ عليها بعيدا عن الناس حتى تأتي الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم واغلاقا لكل ابواب العدوان الساعي لنشر الأمراض والأوبئة في اليمن كجزء من حربه على اليمن ارضا وإنسانا.

المصدر: موقع انصار الله