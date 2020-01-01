الصحة الايرانية : عدد من المحافظات تخطت مرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا

جهينة نيوز:

اعلن مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا "رضا ملك زادة" عن تخطي عدد من المحافظات الايرانية مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا منها قم و جيلان و مازندران (شمال) و مركزي (وسط).

كما اعلن ملك زاده اليوم الاثنين لارنا عن تراجع ملحوظ لعدد المرضى المراجعين الى المراكز الطبية في طهران خلال اليومين الماضيين.

واكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية سواء على المستوى الشخصي او العام ومنها البقاء في البيت و عدم الحضور في المراكز العامة وتقليل الحركة داخل المدن كي يتم احتواء هذا الفيروس .

واضاف اذا تم الالتزام بالتعليمات فسيتم احتواء المرض خلال اسبوعين وفي غير ذلك سنحتاج الى حوالي شهر ونصف الشهر للخروج من ذروة حالات الاصابة بفيروس كورونا.

و في وقت سابق من اليوم اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن تسجيل 3186 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية و تعافي 33.5 بالمائة من المصابين حتى الآن.

وقال جهانبور في تصريح اليوم الأثنين، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 3186 حالة جديدة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 41 ألفا و 495 حالات.

وأشار الى ان 3511 شخصا من بين المصابين في حالة حرجة.

واضاف جهانبور ، نحن مسرورون لان المتعافين من هذا الوباء بلغ عددهم لغاية الان 13911 شخصا فيما توفي للأسف 117 شخصا من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 2757 شخصا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني ، الى ان أكثر من 63 مليون مواطن شاركوا حتى ظهر اليوم في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بفايروس كورونا.