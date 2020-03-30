لبنان .. تناقص في الاصابات الجديدة و الحالات 446 إصابة مثبتة ووفاة ثمانينية

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الصحة العامة في لبنان التقرير اليومي عن Covid-19 جاء فيه:

“حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس.

كما سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضا مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.

و يذكر ان يوم امس سجل زيادة و قدرها 26 اصابة جديدة و مجموع الحالات كان 438 حالة مما يشير الى تناقص في عدد الاصابات الجديدة خلال 48 ساعة.

وتشدد وزارة الصحة العامة في لبنان على تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.