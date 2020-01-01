بعد أن اخلت واشنطن قواعدها .. داعش يفر من سجون قسد و بسلاحه و الحشد الشعبي يتصدى في العراق

جهينة نيوز:

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن رصدها دخول مجاميع من ارهابيي داعش المسلحة من سوريا بعد هربها من سجن في منطقة الحسكة, علماً بأن الدواعش هربوا من سجون قسد بالتزامن مع اخلاء القوات الامريكية عدد من قواعدها في العراق.

وبحسب بيان للحشدة فإن "القوات الأمنية أطلقت عملية (ربيع الانتصارات الكبرى) لتأمين جزيرتي نينوى وصلاح الدين من عناصر داعش بعد هروبهم من سجن في محافظة الحسكة خاضع لسيطرة قسد و الاحتلال الامريكي".

وقال البيان إن "اللواء44 و 51 وعمليات نينوى للحشد الشعبي، والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات وبإسناد من طيران الجيش ومقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة الفوج التكتيكي وفوج سوات وفوجين من الجيش العراقي، نفذوا عملية ربيع الانتصارات الكبرى” لتطهير جزيرتي نينوى و صلاح الدين".

وأشار إلى أن "العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية تفيد بدخول مجاميع مسلحة من الحدود السورية مستغلين انشغال البلد بفيروس كورونا".

و يذكر انه من المستغرب ان يحصل عناصر داعش الفارين من السجن بشكل مباشر على السلاح و ينجحون في تخطي الحدود الى العراق دون دعم من قوات الاحتلال الامريكي.