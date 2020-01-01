نائب تركي: تهاون أردوغان بالتعامل مع كورونا أدى لانتشاره في تركيا

جهينة نيوز:

أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي آوتكو جاكير آوزار أن تهاون رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا هو السبب في تفشيه في معظم أرجاء البلاد.

وأوضح جاكير آوزار خلال مؤتمر صحفي في مقر البرلمان اليوم أنه على الرغم من خطورة الوضع فليس هناك اي تفسير منطقي لموقف أردوغان الذي لم يعلن منع التجول في عموم البلاد وهو ما أوصت به الهيئة العليا للأبحاث العلمية المكلفة بمتابعة تطورات فيروس كورونا.

وأضاف إن أردوغان تأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع من كانوا يؤدون مناسك العمرة في السعودية في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وفي اتخاذ قرار إغلاق الجوامع ومنع صلاة الجمعة والجماعة وكان هذا الأمر من أسباب تفشي الوباء في 30 ولاية تركية بعد أن وصل عدد المصابين إلى عشرة آلاف ووفاة 131 تركيا حتى الآن كما أنه تم تهديد كل من يعارض وينتقد سياسات ومواقف أردوغان بشأن تعامله مع تداعيات انتشار كورونا في البلاد.

ولفت إلى أن قرار العفو عن السجناء الذي تستعد السلطات لإصداره يشمل كل المجرمين العاديين مع الإبقاء على الصحفيين والسياسيين والمثقفين المعارضين لأردوغان والذين لفقت لهم اتهامات لسجنهم.

واشار إلى أن ممارسات النظام التركي جعلت البلاد في المرتبة 157 فيما يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي ولاسيما بعد ازدياد أعداد الصحفيين في السجون التركية لأن أردوغان لا يتحمل أي انتقاد أو معارضة ولا يرحم أحداً.