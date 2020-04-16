محروقات: توزيع المازوت على العائلات خلال حظر التجوّل ممكن

جهينة نيوز:

صرح مصدر في شركة «محروقات» لـ«الوطن» بأن توزيع مازوت التدفئة على العائلات مستمر كالمعتاد ومن الممكن أن يتم توزيع المادة خلال فترة حظر التجوّل، وذلك لأن التوزيع يتم على المنازل، وليس خارجها.

وأشار إلى أن صهاريج التوزيع لديها مهمات رسمية مفتوحة، تخولها التحرك في أي وقت، وإلى أي مكان.

ونوّه بأن توزيع مادة المازوت، وغيرها من المشتقات النفطية، لا يخضع لإجراءات حظر التجوّل التي وضعتها الحكومة، ولا أحد يعرقل سيرها، في حال كان لديها مهمة رسمية.

وبيّن المصدر أن مستوى الإقبال على التسجيل للحصول على المادة، خلال الفترة الحالية، انخفض بشكل ملحوظ.