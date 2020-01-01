وساطة سودانية لحل الأزمة المصرية ـ الأثيوبية

جهينة نيوز

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، عن نيته زيارة مصر وإثيوبيا قريباً لحث الطرفين على استئناف مفاوضات "سد النهضة" واستكمال المتبقي من القضايا المهمة العالقة.

وقال حمدوك في تصريحات صحفية إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين ناقش معه استئناف التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.

وأضاف أنه أكّد للجانب الأمريكي نيته زيارة جارتي السودان مصر، شمالاً، وإثيوبيا، جنوباً، في القريب لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة، لافتاً إلى أنّ عملية التفاوض في واشنطن حققت إنجازاً كبيراً ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً.