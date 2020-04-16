هيئة الضرائب: مستمرون بتقديم التسهيلات للمستوردين لتأمين السلع الأساسية

جهينة نيوز:

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم استمرارها من خلال مديريات المالية بالمحافظات في منح براءة الذمة الجزئية للمستوردين لتقديمها إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بهدف الحصول على إجازات استيراد.

وطلبت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني من مديريات المالية بالمحافظات تقديم كل التسهيلات الممكنة لاستكمال عمليات الاستيراد بالسرعة القصوى وذلك بإشراف من الادارة المركزية في الهيئة.

وأكد مدير عام الهيئة منذر ونوس في تصريح لوكالة "سانا" استعدادهم الكامل مع مديريات المالية لمعالجة أوضاع المستوردين المراجعين بغية تأمين السلع الأساسية للسوق المحلية والمواد الأولية حسب الحاجة.

وأوضح ونوس أن براءة الذمة الجزئية تمنح للمستوردين مرةً واحدة في كل عام بهدف استكمال معاملاتهم في مديريات الاقتصاد، لافتاً إلى أنّ الهيئة مستمرة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستوردين حيث تمنحهم إلى جانب براءة الذمة الجزئية إمكانية تسديد كل التحققات المترتبة عليهم لتسهيل قيامهم بأعمالهم.