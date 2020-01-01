الامير هاري يرد على ترامب.. "لا نحتاج للمساعدة"!

الإثنين, 30 آذار 2020 الساعة 12:59 | سياسة, عالمي

الامير هاري يرد على ترامب..

جهينة نيوز:

قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في بيان امس الأحد إنهما ليس لديهما أي خطط لمطالبة الإدارة الأميركية بالمساعدة في تحمل التكاليف الأمنية، وذلك ردا على تغريدة للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما.

وكان الزوجان قد أعلنا في كانون الثاني أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية، وقالت تقارير إعلامية إن المقام استقر بهما مؤخرا في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على "تويتر": "الآن غادرا كندا إلى الولايات المتحدة لكن، الولايات المتحدة لن تدفع تكلفة توفير الحماية الأمنية لهما عليهما أن يدفعا!".


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