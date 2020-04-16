الجو غائم جزئياً وغداً الحرارة إلى ارتفاع

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية والجزيرة نهاراً وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة تتجاوز 60 كم/سا في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وغداً يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية يتحول إلى غائم ماطر خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 19/ 13 22/ 11 20/ 10

القنيطرة 14/ 11 17/ 9 15/ 8

درعا 18/ 13 21/ 11 19/ 10

السويداء 16/ 12 19/ 10 17/ 9

حمص 19/ 14 22/ 12 20/ 11

حماة 20/ 15 23/ 13 21/ 12

الحسكة 18/ 11 21/ 9 19/ 8

اللاذقية 19/ 17 22/ 15 20/ 14

طرطوس 20/ 18 23/ 16 21/ 15

حلب 19/ 14 22/ 12 20/ 11

إدلب 18/ 14 21/ 12 19/ 11

دير الزور 22/ 15 25/ 13 23/ 12

الرقة 21/ 13 24/ 11 22/ 10