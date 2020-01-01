"تويتر" يعاقب الرئيس البرازيلي على "انتهاكه قواعده"! ‏

جهينة نيوز:

حذف "تويتر" مقطعين مصورين للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، شكك فيهما بجدوى إجراءات الحجر الصحي لاحتواء الفيروس التاجي الجديد، الأمر الذي عده الموقع الاجتماعي انتهاكا لقواعده.

وكان الرئيس البرازيلي قد نشر مقاطع فيديو ظهر فيها مختلطا مع مؤيدين في برازيليا، ما يعد خرقا لإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها حكومته، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

واستبدل "تويتر" التغريدتين بتنويه أوضح فيه سبب إزالتهما.

وأفاد "تويتر" في بيان بالخصوص بأنه وسع قواعده المتعلقة بإدارة المحتوى، لتطال المعلومات الصحية التي تتعارض مع معلومات المصادر الرسمية، وتلك التي قد تعرض الأشخاص لخطر العدوى بوباء "كوفيد - 19".