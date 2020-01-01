أول عربي يصنع "روبوتا" لمرضى فيروس "كورونا"

جهينة نيوز

ﺻﻨﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ العراقي المهندس ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻐﺪاد ﺛﺎﻣﺮ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺮوﺑﻮت الممرضة اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻤﺮﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ ﺑﻌد.

وقال سرحان إن "الروبوت صمم ﻟﺮدﻫﺎت اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، واﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ المرضى ﺻﻮرة وﺻﻮت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة المرضى ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﺗﻌﻘﻴﻢ الممرات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ"، مشيرا إلى أن "ذلك ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل المستمر ﻟﺮدﻫﺎت العزل إلا في حالات الصرورة القصوى"، وذلك حسب موقع قناة "الإباء" العراقية.

وتابع أن "الروبوت يمكنه الدوران في الممرات الضيقة، وﻧﻘﻞ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت المستلزمات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻣﺰود ﺑﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺷﺤﻦ وﺷﺎﺣﻨﺔ".

وسجل العراق، أمس الأحد، انخفاضا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الـ24 الساعة الماضية، وارتفاعا في حالات الشفاء لليوم الثالث على التوالي، دون وفيات لأول مرة منذ أيام.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن مختبراتها سجلت 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مؤكدة أن مؤسسات سجلت 12 حالة شفاء تام من المرض.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، منوهة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، و42 حالة وفاة، و143 شفاء تام.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.