مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

جهبنة نيوز:

أصاب فيروس كورونا المستجد الضحية الثانية في الوسط الفني المصري حيث أعلنت نجمة برنامج "أرب آيدول" إيناس عز الدين إصابتها إثر عودتها من رحلة في دولة المغرب.

إيناس عز الدين ظهرت في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك"، وأكدت أنها كانت تعاني من أزمة في العودة بعد إغلاق الطيران في المغرب، وظلت ليومين في المطار حتى تمكنت من العودة.

إلا أنها بعد أيام من عودتها بدأت تشعر بأعراض ترتبط بالفيروس المستجد، لكنها لم تفكر في كونها مصابة، سوى حينما زادت عليها الأعراض الخاصة بالسعال الشديد وضيق التنفس وآلام الجسد والصداع.

وأضافت "الأعراض معايا كحة جافة جدا نشفان ريق ألم شديد في الحلق مع صعوبة في البلع وألم بحرقان شديد في منطقة الصدر كأن طوبة على الصدر ووهن وضعف شديد وألم في الجسم مع صداع و دوخة بسبب عدم وصول الأوكسجين بشكل كافي بسبب صعوبة التنفس ما فيش حرارة حرارتي مش بتتخطى الـ37 ونص وده لأن الجسم لسه ما وصلش للمرحلة اللي يتهاجم بشدة من الفيروس فتبدأ الحرارة ترتفع علشان تهاجم الفيروس".

وأشارت "مافيش أي داعى للذعر ولا نشر الهلع بين الناس أبداااا... ولا فيديوهات صريخ وصويت ولطم كل ده بيخوف ويرعب الناس وبيخلي فيه طاقة سلبية.. تخلي ناس كتير من الخوف تتوهم المرض وتخلي المناعة تضعف لأن العامل النفسي بيرفع المناعة".

وكانت أول فنانة مصرية أعلنت عن إصابتها بفيروس "كورونا" هي رولا محمود وذلك أثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الفنانة المصرية رولا محمود، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الأحد 29 آذار، 4 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليصل بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 609 حالات و40 وفاة.