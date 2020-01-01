الصين تعلن شفاء 93% من المصابين بفيروس "كورونا"

جهينة نيوز:

تشهد الصين تناقصا في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في الوقت الذي تعافى فيه حوالي 93 في المئة من المصابين، بحسب بيانات للجنة الصحة الوطنية الصينية.

كما وأعلنت اللجنة عن وجود 2396 مصاب في المستشفيات، لايزالون يتلقون العلاج.

ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الحالات المؤكدة لعدوى فيروس "كورونا" في الصين 81470 حالة ، شفي منه 75770 شخصا وخرجوا من المستشفيات ، وهو ما يمثل 93٪ من إجمالي عدد الحالات.

ومنذ بداية انتشار الوباء في جميع أنحاء الصين، باستثناء مقاطعة هوبي، تم تسجيل 13669 إصابة، منها 118 حالة وفاة ، وبلغ معدل الوفيات 0.86٪،و في مقاطعة هوبي نفسها، تم اكتشاف 67801 حالة إصابة، وبلغ معدل الوفيات 4.69٪.

وفي الوقت نفسه، كان معدل الوفيات في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي 5.09٪ في المجموع ، ليؤدي الوباء لوفاة 3304 شخصا، ليبلغ متوسط ​​معدل الوفيات 4.05 ٪.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.