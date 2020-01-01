وسط المخاوف.. برنت يهبط إلى 23.55 دولاراً

جهينة نيوز:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين بشكل ملحوظ، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأظهر موقع "بلومبرغ" أن سعر برميل مزيج "برنت" هبط بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.54% إلى 23.55 دولاراً للبرميل.

في حين انخفض سعر برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.77% إلى 20.77 دولاراً للبرميل.

وإضافةً للتداعيات المرتبطة بـ"كورونا"، تواجه أسعار النفط ضغطاً من احتمال زيادة معروض النفط في الأسواق، وذلك بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد آذار 2020.