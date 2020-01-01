توسيع دائرة الحظر في اليابان للحد من انتشار "كورونا"

جهينة نيوز:

تتجه اليابان إلى توسيع دائرة حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم دول أوروبا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر حكومية، إن الحكومة قد تفرض أيضاً حظراً على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وإفريقيا أو السفر إليها.

وتجاوز عدد الإصابات المسجلة في اليابان حتى أمس الأحد الـ 1700، فيما بلغت حصيلة الوفيات 55.

وطالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواطنيه، السبت، بالامتناع عن الاجتماعات غير الضرورية، محذّراً من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم، ولم يتخذوا إجراءات احتواء مناسبة.