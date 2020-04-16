باصات النقل الداخلي لإيصال رواتب المعلمين إلى أرياف اللاذقية

جهينة نيوز:

حمل مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل لـ”الوطن” مسؤولية التجمعات التي حصلت اليوم أثناء عملية تسليم الرواتب للمعلمين لقرار وزارة المالية بتحديد آخر مهلة للقبض عند الساعة 12 من ظهر اليوم .

ولفت أبو خليل إلى أن إجراءات التربية لتسليم الرواتب التي بدأت الأسبوع الماضي من خلال توزيع المعتمدين وترك مسافات أمان بين التربويين، أخلّ بها قرار وزارة المالية بعد أن توافدت جموع المعلمين كالموج ليحصلوا على رواتبهم قبل ساعات من فرض الحظر بين الريف والمدينة ، في ظل الوضع المعيشي الذي يعاني منه الجميع.

وأضاف مدير التربية أنه “وبإجراء إسعافي قررت المديرية كخلية طوارئ إيصال الرواتب إلى المعلمين في الريف بباصات نقل داخلي ومؤازرة من الأمن الجنائي بتوجيه من المحافظ”، مبيناً انه تم إغلاق مكاتب المعتمدين لمنع استمرار التجمع وإخبار المعلمين بأن رواتبهم ستصلهم في أماكن إقامتهم عبر مدراء مدارسهم سواء في الريف أو بالمدينة.

وأشار أبو خليل إلى اعتماد هذه الآلية وإرسال دفعة رواتب بكتلة مالية كبيرة اليوم إلى الريف الشمالي تشمل 32 معتمداً عبر باص نقل داخلي وبحماية من الأمن الجنائي إلى مدارس الريف لتوصيل الرواتب إلى المعلمين بالمنطقة حرصاً على سلامتهم والسلامة العامة بشكل عام