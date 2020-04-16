مدير المشافي: ٤٩٥ منفسة في مشافي القطاع الخاص جاهزة عند الحاجة

جهينة نيوز:

كشف مدير المشافي في وزارة الصحة أحمد ضميرية عن وجود ٤٩٥ جهاز تنفس اصطناعي في المشافي الخاصة يمكن استخدامها كخط ثاني للمنظومة الصحية عند الحاجة إليها.

وبين ضميرية لـ”الوطن” أن هناك إمكانية لإجراء الحجر لدى القطاع الخاص الصحي، في حال الاشتباه بأي حالة تتحقق فيها العلامات الأولية للاصبابة بفايروس كورونا، ويتم الاستعانة بفريق التقصي الوبائي في وزارة الصحة لأخذ مسحة وإجراء التحليل وفي حال كانت نتيجة التحليل إيجابية يتم نقل المريض إلى مركز العزل التابع لوزارة الصحة.

وأكد ضميرية أن جميع المؤسسات الصحية الخاصة تشكل الرديف للمؤسسات العامة، وفي حال الحاجة إليها فهي جاهزة لذلك.