أبراج الاثنين 30 آذار مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 30-3: لديه قدرة على القيام بأعماله على أتم وجه لكن حركته البطيئة تخفي عن الآخرين ذهه الحقيقة. شخص يعتمد على ذاته دائماً ويوكل أمره لنفسه ويعشق الحرية والاستقرار.. شخص كريم ومضياف وبيته مفتوح للجميع ولإقامة المناسبات.

هذه السنة جميلة واعدة فيها سفر وانفراج وترقية وسلم نجاح.. احسب خطواتك.. للبعض نقل ملكية أو عمل ثاني.. هذا العام حركة بالمؤسسات الجديدة.

الحمل:

تدخل فترة تأهب وقلق لكن انتبه أنت مقبل على استعداد وتحصن.. تنقل وزيارات وأخوة وجيران.. حماسة وتحقق هدفاً كنت تصبو إليه.. لمن هو طالب يوم جيد للدراسة ولو عبر الإنترنت.. نهار فيه قوة وتسارع وتعبّر عن رأيك..

الثور:

نهار قوي ومناسب لتكون محط أنظار من حولك.. الخطأ ممنوع والتلكؤ بالعمل غير محبذ.. للبعض مكسب أو دين وتوخى الحذر في المصاريف.. مصروف طبي أو مهني ومع ذلك النهار مشجع ..

الجوزاء:

بما أن القمر في برجك فهذا يعني يوم جيد ونهار قوي وحماس وتغييرعلى الصعيد الخارجي... تباشر مشاريع جديدة وخطوات لها تأثير في المسقتبل.. تواجهك بعض الضغوط لكنك تحبك أمورك جيداً.. وهناك أمور تعيد تقييمها.. ناضج بانطلاقتك اليوم...

السرطان:

حاول أن تكون هادئاً.. يوم تكون فيه مزاجي وتتعرض للخيبات من أقرب المقربين.. هناك تاخير فانتبه من المجازفة، وبعض التقلبات قد تشعر بالكآبة قليلاً فلا تنجرف وراء انفعالاتك..

الأسد:

يوم للنشاط ودعوات واحتفال بالأفكار وتلتقي بصديق قديم أو تقابل وجهاً جديداً.. أهدافك وضاحة أكثر من قبل وتتفاعل مع الناس.. نهارك مشجع لكن لاتنصدم بالوقائع ولا تؤجل واجباتك لأن هناك توسيع لنشاطاتك.

العذراء:

نهار للعمل وقد يكون هناك عرقلات ومواقف لايمكننك التغلب عليها إلا بالصبر.. انتبه في العمل... للبعض زيارة طبيب وقد يعلو الصوت مع المحيط.. لاتشتري أشياء لأنك قد تخسر.. ولاتتدخل بأمور لاتعنيك.. اليوم فرصة عمل فكن مسؤولاً وناضجاً.

الميزان:

تبدو الأمور لمصلحتك.. اتصال مهم ونهار لمسافات بعيدة.. قد تبيع أو تشتري وتترك أثراً إيجابياً وتستقبل أو تودع.. تغيير في المسار وتتحلى بالواقعية...يوم ليس سهلاً بسبب وجود القمر في برج الجوزاء.. مفاجأت سارة أيضاً.

العقرب:

استغل الفرص وركز على أمورك.. هناك قرض أو عملية شراء.. واجه الأمور بالتواضع.. نهار فيه رجوع للماضي وفيه نجاحات مميزة وفرصة للتعويض.. لقاء مهم.. تنقّل ومكافأة وتحسن وضعك.. لاداعي للقلق.. يوم جيد وفيه حظوظ خاصة بوجود القمر في برج الجوزاء مناسب لتطوير العلاقات والمصالحات..

القوس:

لاتحبط نفسك ولاتنغلق على ذاتك من الضروي انتبه.. لكن اليوم فيه إبداع وتسلية وحب وعزم وشهرة إذا كنت مع الشركاء..وإذا حصلت خلافات فهي بسب بوجود القمر في برج الجوزاء.. حاول أن تكون هادئاً وامض قدماً لأن هناك صداقات وعقد شراكة وجسر تواصل مع الشركاء.

الجدي:

من المحتمل وجود عمل كثير وتنقل بين المحيط والزملاء.. قلقلة وخسائر ويبدو أنك اليوم على موعد مع لقاء مع وجهات متصارعة بفيما بينها.. تبحث عن حلول عن طريق النقاش والحوار والتفاوض.

الدلو:

يوم جيد وتتمتع بإمكانيات ذهنية وتسمع خبراً معنوياً ومادياً.. تستفيد من أي خبر.. ومن المحتمل أن تسمع خبراً يخص الأولاد.. تقرر على أمر جديد ووجود القمر في برج الجوزاء يجعلك تحسم بعض الأمور.. تقوم بخطوة مباركة وإشارة إيجابية مهمة.

الحووت:

تركيزك على أمر عائلي وهناك فترة اختبار.. ثق بذاتك.. استخدم النهار لإيجاد دعم عائلي.. ربما هناك بيع عقار.. الجو ملبد قليلاً بوجود القمر في برج الجوزاء ما يعني بوادر أزمة أو أمر عائلي.. تخوض جدالاً حاداً.. فكن حذراً..