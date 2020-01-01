الداخلية: الحجر على السوريين الذين يدخلون من لبنان عبر المعابر غير الشرعية وإحالتهم إلى القضاء

جهينة نيوز

أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم الحجر على جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية وإحالتهم إلى القضاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم تلقت جهينة نيوز نسخة منه تؤكد وزارة الداخلية أن جميع المواطنين السوريين الذين يدخلون القطر من لبنان عبر المعابر غير الشرعية سيتم الحجر عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء وملاحقة كل من سهل عملية دخولهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين بمن فيهم السوريون من لبنان وحتى إشعار آخر وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

واستثنى القرار سيارات الشحن مع إخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية.