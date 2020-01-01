11 شخصا غادروا الأردن واكتشفت إصابتهم بكورونا في الخارج

جهينة نيوز

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 259 شخصا.

وأشار الوزير إلى ثبوت إصابة 11 شخصا بهذا المرض بعد أن غادروا الأردن، واكتشفت إصابتهم بكورونا في الخارج.

من جانبه قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة اليوم الأحد: "استمرارا لسلسلة الإجراءات والقرارات الاحترازيّة التي نهدف من خلالها لحمايتكم والحفاظ على صحّتكم، قرر رئيس الوزراء الاستمرار بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق للأول من نيسان، ولمدة أسبوعين (أي حتى منتصف نيسان) يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي تمّ تحديدها من الوزير المعني".

كما تستثنى القطاعات الحيويّة في القطاع الخاص التي تمّ تحديدها بقرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين أو محافظ البنك المركزي فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي كما يستثنى أيضا القطاع الصحي كاملا بفرعيه العام والخاص.

المصدر: وكالة بترا