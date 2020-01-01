وزارة الصحة في سورية: وفاة سيدة وتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف وهي أول وفاة بالفيروس في سورية وتسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن سيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف مضيفة إنه تبين بعد إجراء الاختبار اللازم لها أنها كانت حاملة فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في سورية.

وبذلك يكون عدد الحالات المسجلة بالفيروس في سورية عشر إصابات توفيت إحداها.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 22 من الشهر الجاري عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية لشخص قادم من خارج البلاد.