ترامب يعلن ولايتي كونتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب كورونا

جهينة نيوز:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدر ترامب تعليمات بتقديم مساعدات من الميزانية الفيدرالية لكل المناطق المتضررة في الولايتين، حسب بيانين للبيت الأبيض.

وقال ترامب إن التمويل الفيدرالي، بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية، سيتكون متاحا لهيئات السلطة المحلية بالولايتين والمجتمعات المحلية الأصلية وبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في إطار التدابير الحمائية الطارئة الهافة إلى دعم الجهود لمكافحة انتشار الفيروس.

سيتم تعويض المؤسسات والمناطق المتضررة 75% من تكاليفها المرتبطة بإجراءات الاستجابة والحماية الطارئة المتحذة.

من جانبه، قال نيد لامونت حاكم كونيتيكت، عبر "تويتر"، إن موافقة الإدارة على إعلان الولاية منطقة كوارث يتيح فتح برامج مساعدة فيدرالية إضافية لكونيتيكت، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية صحة وسلامة الشعب.

وبالتالي انضمت الولايتان إلى أكثر من 15 ولاية ومنطقة أمريكية أخرى بينها نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا وكولورادو، أعلنها ترامب سابقا مناطق الكوارث.

ووفقا لآخر بيانات تنشرتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي تتابع تفشي الفيروس "كوفيد-19" في العالم، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة 124 ألف شخص، توفي منهم حوالي 2.2 ألف.

وفي ولاية كونتيكت المنكوبة بلغ عدد الإصابات أكثر من 1500 حالة، في حين سجلت ولاية أوريغون قرابة 480 حالة.

المصدر: RT