الحجر على سيدتين دخلتا الأراضي السورية بطريقة غير شرعية

جهينة نيوز:

قامت صحة مدينة طرطوس بالحجر الصحي على سيدتين دخلتا مدينة بانياس بطريقة غير شرعية من لبنان بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على إحداهن، حيث تم وضعهما في مركز الحجر في معسكر الطلائع لحين ظهور نتائج تحاليلهم .

ونقل المكتب لإعلامي في المحافظة عن مدير صحة طرطوس الدكتور "أحمد عمار" أنه وبعد ورود معلومات حول دخول مرأتين من لبنان إلى بانياس بطريقة غير شرعية وهم من خارج طرطوس تم ملاحقتهم وبعد الفحص تبين ظهور أعراض مشتبه بها على إحداهن .

يذكر أن وزارة الصحة السورية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا إلى 9 إصابات وحالة وفاة واحدة.