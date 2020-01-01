انخفاض في حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا في لومبارديا الإيطالية

جهينة نيوز:

أفادت وكالة "رويترز" بأن معطيات أولية تظهر ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في لومبارديا، أكثر أقاليم إيطاليا تضررا بالوباء، بـ416 وفاة جديدة، مقارنة مع 542 وفاة قبل يوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده أن حصيلة الوفيات بالفيروس في الإقليم ارتفعت بذلك إلى نحو 6360 حالة.

وتابع المصدر أن السلطات المحلية سجلت منذ أمس 1592 إصابة جديدة بالفيروس (مقارنة مع 2117 يوم السبت)، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للمصابين في لومبارديا (ومركزها العاصمة المالية ميلانو) بذلك الـ41 ألف وبلغت 41007 أشخاص.