تخصيص الشعبة الصدرية في مشفى الباسل بطرطوس كجناح خاص للعزل الطبي

جهينة نيوز:

خصصت الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الشعبة الصدرية فيها كجناح خاص للعزل الطبي وتدبير إصابات فيروس كورونا في حال تسجيل أي إصابة وتم تزويده بالكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة اللازمة.

وبين مدير عام الهيئة الدكتور إسكندر عمار أن القسم يتسع لـ 45 مريضاً وهو ملحق بقسم للعناية المشددة يتسع لـ 16 مريضاً، مؤكداً أن الجناح والعناية قابلان للتوسع في حال الحاجة.

ولفت عمار إلى أن المشفى اتخذ الإجراءات اللازمة منذ فترة للتصدي لفيروس كورونا، مؤكداً أنه لا يوجد في المشفى أي حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس حتى اليوم.

وأشار مدير المشفى إلى القيام بحملات التعقيم اليومية للأقسام والشعب وجميع مرافق المشفى بشكل دوري حسب برامج موضوعة ضمن سياسة ضبط العدوى إضافة إلى توزيع بروشورات توعوية حول فيروس كورونا وطرق التصدي له.