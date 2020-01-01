أمير سعودي يتبرع بأكثر من مليون يورو لمواجهة تفشي كورونا في إسبانيا

جهينة نيوز:

أعلن نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم أن مالكه السعودي "تركي آل الشيخ" تبرع بمبلغ 1.2 مليون يورو لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

حيث نشر النادى بيان عبر موقعه الرسمي أوزضح فيه كيفية توزيع هذه التبرعات، حيث ستكون على الشكل التالي:

550 ألف يورو لشراء معدات طبية للمستشفيات.

100 ألف يورو لشراء سيارة طوارئ للحماية المدنية.

100 ألف يورو للأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي.

100 ألف يورو لمساعدة المتضررين من الوباء.

50 ألف يورو لمجلس المدينة.

50 ألف يورو لحكومة المقاطعة.

10 آلاف يورو لتغطية تكاليف مرافقة كبار السن.

240 ألف يورو لتغطية الأفراد بدون مصدر رزق والذين تم فصلهم عن العمل.

هذا وأعلنت السلطات الإسبانية عن ارتفاع حالات الوفاة في البلاد بسبب انتشار الفيروس إلى 6528 حالة، بالإضافة ل78797 حالة إصابة مؤكدة، وأكثر من 12 ألف حالة شفاء تام.