السعودية تعلن عن حالات وفاة جديدة

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية "محمد العبد العالي" في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد عن ارتفاع حالات الوفاة في المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 8 حالات، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة في المدينة المنورة وجدة، مشيراً لوجود 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة، وداعياً الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، ومؤكداً إلى أن المخالطة هى المسبب الأول للإصابة.

وارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1299، إضافةً لشفاء 66 حالة منذ بداية انتشار الفيروس إلى حد الآن.

وفرضت السعودية عدة إجراءات لمنع انتشار الفيروس، حيث علقت الدخول والخروج من محافظة جدة والرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي، كما مددت المملكة تعليق رحلات الطيران الدولية لأجل غير مسمى.