السعودية تعلن عن حالات وفاة جديدة

الأحد, 29 آذار 2020 الساعة 19:26 | مجتمع, أخبار المجتمع

السعودية تعلن عن حالات وفاة جديدة

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية "محمد العبد العالي" في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد عن ارتفاع حالات الوفاة في المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 8 حالات، بعد تسجيل أربع وفيات جديدة في المدينة المنورة وجدة، مشيراً لوجود 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة، وداعياً الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، ومؤكداً إلى أن المخالطة هى المسبب الأول للإصابة.

وارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1299، إضافةً لشفاء 66 حالة منذ بداية انتشار الفيروس إلى حد الآن.

وفرضت السعودية عدة إجراءات لمنع انتشار الفيروس، حيث علقت الدخول والخروج من محافظة جدة والرياض ومكة والمدينة الأسبوع الماضي، كما مددت المملكة تعليق رحلات الطيران الدولية لأجل غير مسمى.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا