قطر ترد على بيان البحرين المتعلّق برعاياها

جهينة نيوز

ردّ مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية "أحمد الرميحي" على البيان الذي أصدرته البحرين حول رعاياها العالقين في الدوحة، والبدء بعمليات إجلائهم، حيث قال في تغريدة له على تويتر: <قليل من الحياء!.. مواطنيكم منذ شهر تتقاذفهم المطارات والان فقط تسألون عن سلامتهم...

ونشر الرميحي بيان صادر عن الحكومة القطرية، جاء فيه: <وصل 31 مواطن بحريني إلى مطار حمد الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية القادمة من إيران. وبما إن مملكة البحرين لا تسمح بعبور الطائرات التجارية القطرية، تواصل مسؤولون قطريون مع نظرائهم في البحرين للاستفسار عن الطريقة المثلى لعودة الأشقاء البحرينيين إلى وطنهم آمنين>.

وأضاف البيان: <عرضت دولة قطر على الحكومة البحرينية أن يغادر الأشقاء إلى وطنهم على متن طائرة خاصة، دون أن تتحمل مملكة البحرين أو الأفراد المعنيون تكاليف الرحلة، ولكن السلطات البحرينية رفضت هذا الخيار، وبما أن صحة وسلامة الجميع في قطر وحول العالم هي أولوية قصوى في هذه الأوضاع الصعبة، قامت وزارة الصحة العامة في دولة قطر بإجراء فحص كورونا (كوفيد_19) المستجد للأشقاء البحرينيين القادمين من إيران، وإدخالهم أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوعين، على أن تتحمل دولة قطر تكلفة إقامتهم وعلاجهم>.

هذا وأعلن مركز الاتصال الوطني البحريني عقب البيان ترتيب رحلة اجلاء اليوم للمواطنين العالقين في الدوحة، مطالباً السلطات القطرية عدم التدخل بما يؤثر على خطة الاجلاء القائمة لعودة المواطنين البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم، على حد تعبير المركز.