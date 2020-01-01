عالم ايراني كان معتقل في الولايات المتحدة يعلن عن نتائج ايجابية لاختبار اول علاج لـ كورونا

جهينة نيوز:

كشف العالم الإيراني الأستاذ في جامعة "تربيت مدرس"، الدکتور مسعود سليماني و الذي كان معتقل بدون سبب في الولايات المتحدة الامريكية، عن النتائج الإيجابية لاختبار أول لقاح وطني الصنع ضد کورونا

وأعلن الدکتور سليماني في حدیث لوکالة انباء فارس صنع لقاح ضد فيروس کورونا واختباره بنجاح في المرحلة الأولی.

وقال: لقاح فيروس کورونا قد تم صنعه من خلال استخدام الخلايا الجذعية وقد أعلن کثير من الأطباء عن رضاهم من آثار هذا اللقاح الإيجابية في علاج المصابين بالفيروس.

واضاف الدكتور سليماني ان تاثير العقار الذي اعطي لمرضى كورونا في المرحلة الاولى من اصابتهم بالفيروس خلال ثلاث مراحل من العلاج الكامل كان ايجابيا.

وبين ان هذا الدواء قادر على معالجة المرضى المصابين بكورونا في غضون 3 الى 6 ايام وخلال ثلاث مراحل من العلاج .

وتابع سليماني قائلاً ان الشيء المهم في صناعة العقار المضاد لكورونا هو أننا ما زلنا في التجارب السريرية ونأمل في الحصول على نتائج أفضل في الأيام القادمة مؤكدا ان التحقيقات النهائية والتكميلية للتاكد بشكل كامل من تاثير هذا العقار مازالت مستمرة.

وقد أفرجت أميرکا في الأشهر الأخيرة عن الأستاذ سليماني الذي تعرض للسجن في هذا البلد.