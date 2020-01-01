نصائح للنساء الحوامل لتجنب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

تتضاعف مخاوف العدوى بفيروس كورونا المستجد لدى المرأة الحامل وتعاني ضغطا نفسيا أكبر لخوفها من تأثيره على سلامة وصحة جنينها وربما حياته وفيما لا تظهر الأرقام أي أدلة حول إصابة الحوامل بالفيروس المستجد أكثر من غيرهم ينبه الخبراء لضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض كالحمى والسعال ويحذرون من تناول الأدوية عشوائيا.

وفيما أظهرت دراسة جديدة في الصين أن الفيروس قد ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها بعد متابعة حالة 33 سيدة مصابة بكوفيد 19 ثلاث منهن ولدن أجنة مصابين بالفيروس وتعافوا فيما بعد يرى الخبراء أن هذه الدراسة لا تعطي نتائج مطلقة نتيجة صغر العينة وبالتالي لا يجب تبنيها واشاعة الخوف بين النساء.

اختصاصية التوليد وأمراض النساء الدكتورة روبا يحيى بلال أوضحت في تصريح لوكالة سانا الصحية أنه لا توجد أدلة علمية على أن الفيروس يمكن أن يؤءدي الى الإجهاض أو على ارتفاع خطر الإصابة بالفيروس لدى الحوامل مقارنة بغيرهم.

وللوقاية من فيروس كورونا أوصت بلال النساء الحوامل بزيادة مناعة الجسم من خلال غذاء صحي ومتنوع غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وخاصة فيتامين أيه وسي وإيه ودال والكالسيوم مفضلة تناول الحمضيات والبروكلي والثوم والسبانخ واللبن والإكثار من السوائل وخاصة الشاي الأخضر الذي يسهم في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

وشددت الطبيبة النسائية على ضرورة تواصل الحوامل مع طبيبهن الخاص فور شعورهن بأعراض كارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو صعوبة التنفس أو مخالطة أشخاص مصابين بأمراض تنفسية محذرة من تناول أي دواء أو عقار دون استشارة طبية.

وعن الإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها في العيادات الخاصة ذكرت اختصاصية التوليد والنسائية الدكتورة ميس حايك ضرورة التقيد بمواعيد محددة لكل مريض والاقتصار على الحالات الاسعافية لتخفيف التجمعات والتعقيم الدوري والتهوية الجيدة وارتداء الأطباء الكمامات وعدم المصافحة بالأيدي.

ودعت حايك إلى عدم مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم مخالطة الآخرين أو الوجود في أماكن التجمعات والازدحام وتجنب لمس الأنف والفم إلا بعد التأكد من نظافة اليدين وتبديل الملابس بالكامل لدى العودة وغسل اليدين بالماء والصابون مدة 20 ثانية.