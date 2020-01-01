بريطانيا.. أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم وحصيلة المصابين نحو 20 ألفا

جهينة نيوز

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الأحد، عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية و ذلك بحسب رويترز.

وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب منشور على حسابها في "تويتر" أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من 1019 إلى 1228.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس من 17089 إلى 19522 حالة.

وذكرت الوزارة أن تشخيص هذه الإصابات تم خلال إخضاع أكثر من 127.7 ألف من مواطني المملكة المتحدة حتى الآن لفحص كورونا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد أمير ويلز تشارلز.

ودعا وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف، في حديث لـ"بي بي سي" اليوم، البريطانيين إلى الاستعداد لاستمرار إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لردع تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر صناعي تأكيده أن الحكومة البريطانية أمرت عدة شركات، بما فيها "فورد" و"إيرباص" و"رولز رويس" بإنتاج عشرة آلاف جهاز للتنفس الاصطناعي تحتاج إليها سلطات المملكة المتحدة لإنقاذ حياة مزيد من المصابين.