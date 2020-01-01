هكذا .. يمكنك تصنيع كمامة الوقاية من كورونا في المنزل

جهينة نيوز:

كشف أخصائي المناعة رئيس معهد أبحاث اللقاحات والأمصال الروسي ميخائيل كوستينوف، أنه للوقاية من فيروس كورونا وأمثاله يمكن استبدال الأقنعة الطبية بنظائر يدوية الصنع من القماش أو الصوف و ذلك بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية.

واعتبر في تصريحات له "أن هذه المواد أيضا جيدة، ولكنها تحتاج إلى الغسل دوريا وبانتظام في كثير من الأحيان، كل ساعتين، وأن يتم تبديل خمسة أقنعة في اليوم على الأقل" و طبعا الحديث يدور عن الاقنعة المصنعة يدويا.

ولاحظ الطبيب أيضا أنه بعد غسل القناع يجب كيه بالمكواة على درجة حرارة مرتفعة.

ومع ذلك أوضح كوستينوف، أنه لا يمكن مقارنة الأقنعة منزلية الصنع بالأقنعة الطبية الخاصة، ولكن هذا "أفضل من لا شيء".

وأشار الطبيب إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تعد أقنعة التنفس التي يستخدمها عمال البناء بديلا جيدا للأقنعة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يضطرون إلى الاتصال بالأشخاص المصابين.

و يذكر ان تصنيع قناع وقاية (كمامة) يتطلب على الاقل قطعتي قماش او ثلاث و أن تكون القطعة الامامية من القطن و الداخلية من ما يسمى في سورية (قماش بطانة) و مثل هذه الاقنعة يمكن استعمالها اكثر من مرة بعد كيها جيداً بالمكواة و تشكل حاجز ميكانيكي لابأس به للوقاية, علماً بأن الصيدليات السورية تحوي اقنعة واقية محلية الصنع ويمكن الاطلاع على نوع القماش المستخدم لصناعتها.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم حتى صباح الأحد تسجيل أكثر من 664 ألف مصاب حول العالم، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

المصدر:"نوفوستي" – وكالات