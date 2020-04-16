حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من السادسة مساء الثلاثاء القادم وحتى 16 نيسان

جهينة نيوز

في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا إقليمياً ودولياً، أجرى مجلس الوزراء تقييماً للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس.

وفي هذا السياق قرر المجلس حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

ويستثني قرار المجلس جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي إضافة إلى الحالات الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وسيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية.