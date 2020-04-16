مدير صحة حمص: الحجر على 67 شخصاً ممن قدموا من الخارج

جهينة نيوز:

أكد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي “للوطن” أنه لا يوجد أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حالياً في مراكز العزل بمحافظة حمص، نافياً بشكل مطلق ما تورده بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات مشتبه بها.

وأشار إلى أنه لا يوجد في مراكز الحجر سوى 67 حالة لأشخاص قدموا من خارج البلاد بطرق شرعية أو غير شرعية ، يتم حالياً مراقبتهم صحياً في مركز الحجر المؤقت الكائن في المشفى المتنقل بالمدينة الجامعية للتأكد من عدم تعرضهم للإصابة بالفايروس ، لافتاً إلى أن العمل مستمر لتوفير كل ما يلزم المقيمين في المركز من خدمات معيشة و وجبات غذائية و فحوص طبية متتالية وفق الإمكانيات المتاحة.

وأضاف الجندي أن جميع مستلزمات المشافي و الفرق الطبية من معقمات وكمامات و قفازات و غيرها متوافرة و لا يوجد أي نقص للأدوات الطبية، منوها بأن جميع المسحات للحالات المحجور عليها ترسل بشكل يومي إلى دمشق و في حال تسجيل أي إصابة، سيتم نقلها إلى مركز العزل في مشفى الوليد بحي الوعر لمتابعة العلاج بعيداً عن التجمعات السكنية