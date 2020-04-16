51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس وإجمالي المصابين يصل إلى 278

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة، من بين مجموع 2769 تحليلا تم القيام بها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها مساء أمس السبت، أنه تم الكشف عن الحالات الجديدة إثر إجراء 724 تحليلا مخبريا في مخابر كل من مستشفى “شارل نيكول” (334 تحليلا) و”معهد باستور” (248 تحليلا) والمستشفى العسكري (142 تحليلا).

إلى ذلك تم تسجيل 8 حالات وفاة حتى الآن، في تونس جراء فيروس كورونا.

وفي نفس السياق قالت وزارة الصحة إنه وفي إطار المتابعة الحينية للوافدين، تم إلى حد أمس السبت، إخضاع 18162 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 10555 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و7607 لا زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.