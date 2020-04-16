مركز المصالحة الروسي: لم نسجل عودة مهجرين إلى سورية من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز:

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سورية اليوم الأحد أنه لم يسجل أي عودة للمهجرين السوريين إلى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الأخيرة لم تجر عملية عودة المهجرين إلى سورية من أراضي الدول الأجنبية".

وأشار المركز إلى عدم تسجيل عودة للمهجرين خلال الفترة ذاتها إلى داخل البلاد.

وبحسب المركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 59 عبوة ناسفة.