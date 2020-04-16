ماليزيا تسجل أعلى عدد للإصابة بـ"كورونا" في جنوب شرق آسيا

جهينة نيوز:

سجلت ماليزيا 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2470.

وتعد الإصابات اليوم في ماليزيا، أعلى عدد للإصابة بالفيروس في جنوب شرق آسيا. وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 34 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة، بحسب "رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 656 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء كما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف.