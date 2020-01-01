الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 10 والإصابات 438

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الأحد أن عدد الحالات المثبتة مخبريا بفيروس كورونا وصل إلى 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس.

وأشار التقرير اليومي عن آخر الإصابات بفيروس كورونا، إلى أنه حتى تاريخ اليوم الأحد بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة 438 حالة.

ولفت التقرير تسجيل حالتي وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية والجزائية.

هذا ونشرت وزارة الخارجية والمغتربين، أرقام الخطوط الساخنة للسفارات والقنصليات العامّة اللبنانيّة ‏في الخارج والتي هي بتصرّف المواطنين اللبنانيين والجاليات اللبنانيّة في الحالات الطارئة. ‏

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 656 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء كما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف