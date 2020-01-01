التجارة الداخلية: حجز المواد الغذائية والعلفية وبيعها بشكل مباشر عند مخالفة التلاعب بأسعارها والاحتكار

جهينة نيوز:

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى حجز المواد الغذائية والعلفية عند ضبط مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو الاحتكار وبيعها بشكل مباشر وفق الأسعار المحددة.

وفي بيان لها اليوم شددت الوزارة على مديرياتها على ضرورة الرقابة على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد العلفية ولا سيما الذرة والصويا وتنظيم الضبوط اللازمة.

كما دعت الوزارة إلى تشديد الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية بالفعاليات التجارية التي تتعامل بها وتنظيم الضبوط اللازمة مع التركيز على تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والمستوردين