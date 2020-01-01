الصين تحذر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا

جهينة نيوز:

اكد متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية.

وقال مي فنغ "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيا". وفقا لـ "رويترز".

وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وتجاوز إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 646 ألف شخص، فيما توفي ما يزيد عن 30 ألف، وذلك في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.