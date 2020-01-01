"الأمور تتجه للأسوأ".. جونسون يوزع منشورا على كل منازل بريطانيا

جهينة نيوز:

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن بلاده ستتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار فيروس كورونا، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج، وذلك بعد تسجيل 260 وفاة في يوم واحد.

وقال جونسون في منشور وزع على كل المنازل في بريطانيا، "نحن نعلم أن الأمور ستتجه إلى الأسوأ، قبل أن تبدأ بالتحسن. لكننا نقوم بالتحضيرات الصحيحة، وكلّما اتبعنا القواعد، خسرنا عددا أقل من الأرواح. وقريبا ستعود الحياة إلى طبيعتها".

​وسجلت بريطانيا أمس السبت، 2546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة إلى 17089 حالة، كما سجلت 260 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1019".

وأعلن جونسون، يوم الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه خضع لاختبار الفيروس، وكشفت نتائجه أن الحالة إيجابية