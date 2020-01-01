انتشار كورونا يدخل مرحلة جديدة والإصابات تتزايد في موسكو

جهينة نيوز:

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الأحد أن انتشار فيروس كورونا المستجد يدخل مرحلة جديدة وعدد الإصابات تتزايد مع الوقت في العاصمة الروسية.

وأشار سوبيانين أن التدابير والاجراءات الوقائية التي دعت إليها السلطات في موسكو لاقت تجاوبا كبيرا من السكان الذين يحرصون على البقاء في منازلهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وشدد سوبيانين أن المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو يتم مراقبتهم بعناية وخصوصا الموجودين في الحجر المنزلي، مشيرا إلى أن خرق العزل المنزلي من قبل المصابين ستكون عواقبه وخيمة.

وفي مقابلة خاصة مع قناة " روسيا 24" قال سوبيانين: " سنراقب المواطنين المصابين بدقة من خلال فرض وسائل تقنية خاصة للمراقبة، هناك حادثة حصلت يوم أمس حيث خرج أحد المصابين للتنزه وبعد ساعة تم رصده في الشارع حيث انتهى به المطاف في المشفى بعد نقله بالقوة".

كما طالب سوبيانين المواطنين البقاء في منازلهم خلال هذا الأسبوع والعمل على تخفيف التواصل مع الناس والأقرباء وإلغاء كل الجلسات والمواعيد وعدم استقبال الضيوف لضمان سلامة الجميع ومحاولة لخفض سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد وإعطاء الأطباء الوقت لمواجهة الفيروس ومساعدة المصابين على الشفاء.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن بأن أجهزة لتبسيط وتسريع تشخيص الإصابة بفيروس "كورونا" ستدخل الخدمة قريبا.

من ناحية أخرى أعلنت غرفة العمليات في العاصمة وفاة مريضة مصابة بـ"كوفيد-19" في موسكو تبلغ من العمر 69 عاماً وذلك خلال نقلها إلى المستشفى حيث تأكد أن لديها التهاب رئوي ثنائي.

وأعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورنا" المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة