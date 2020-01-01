الصحة العالمية تتوجه للعرب وتطلق خدمة "واتس آب" بلغتهم

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق خدمة "واتس آب" باللغة العربية لتمكين المواطنين العرب من متابعة آخر الأخبار الصحية الموثوقة التي تصدر عن المنظمة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على صفحته الرسمية على "تويتر" امس السبت: "أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتس آب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضاف: "أوجه الدعوة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم لاستخدام هذه المنصة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 617 ألف مصاب، بينهم أكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في نهاية كانون الأول الماضي، في الصين، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 104 آلاف مصاب، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 86 ألف، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 72 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 53 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 35 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 32 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 14 ألف، وسويسرا بأكثر من 13 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا)، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.