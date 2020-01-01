بعد أنباء عن عزلهم.. الكشف عن الوضع الصحي لبابا الفاتيكان ومساعدوه!

جهينة نيوز:

كشف الفاتيكان يوم أمس السبت عن وضع البابا فرنسيس ومساعديه بعد أنباء عن عزلهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر الفاتيكان بيانا أعلنه المتحدث الرسمي ماتيو بروني قال خلاله أن الفحوص التي أجريت للبابا فرنسيس ومساعديه أكدت أنهم ليسوا مصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد - 19) وذلك بعد ثبوت إصابة أحد سكان المبنى المجاور لمبنى البابا الفرنسيس بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بروني إن الفحوص أجريت على 170 شخصا في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض أحدهم من عشرات السكان الدائمين في دار الضيافة سانتا ماريا في الفاتيكان. وهذا هو أول إعلان عن وضع البابا بالنسبة لفيروس كورونا منذ بدء ​الأزمة​ الحالية في ​إيطاليا​التي توفي فيها أكثر من 10 آلاف شخص بالمرض.

وسجلت الكاميرات مشهدا غير مألوف لساحة الفاتيكان الشهيرة فارغة تماما بعد تنفيذ إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار وباء كورونا.

ونشرت صحيفة "يروب بريس" مشهد فيديو صور من داخل الفاتيكان، يظهر فيه الحبر الأعظم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يمشي وحيدا داخل ساحة الفاتيكان ويقيم الصلاة من أجل انتهاء أزمة فيروس كورونا في العالم.