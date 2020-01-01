الجيش اللبناني ينفي ما تم ترويجه عن وقوع اشتباك بينه وبين الجيش السوري في منطقة الهرمل

جهينة نيوز:

نفى الجيش اللبناني ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع اشتباك مسلح على الحدود بين الجيشين السوري واللبناني في منطقة الهرمل.

وأصدرت قيادة ​الجيش اللبناني يوم أمس السبت بيانا على تويتر جاء فيه: "قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه تنفي جملة وتفصيلا ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي عن وقوع إشكال بين الجيش اللبناني والجيش السوري​ على خلفية محاولة قوة من الجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة ​الهرمل​، داعية وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلّق بها".

كما أصدر الجيش اللبناني بيانا عن تسلمه معدات وأسلحة وذخائر عسكرية لتدريب الوحدات الخاصة، مقدمة من السلطات الأمريكية، وتأتي هذه الهبة ضمن إطار برنامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني.